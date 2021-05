Obwohl Birgit Handrich erst seit zehn Jahren Tennis spielt, verstärkt sie die Damen-50 des TC Grün-Weiß Neustadt in der Verbandsliga. Das Team ist in der Medenrunde 2019 aus der Pfalzliga aufgestiegen und absolviert die diesjährige Corona-Übergangsrunde, um in die höhere Spielklasse hineinzuschnuppern.

Weil nur vier Mannschaften für die aktuelle Runde gemeldet hatten, spielen diese Teams jeweils eine Vor- und eine Rückrunde. In diesem Jahr gibt es allerdings keine Auf- oder Absteiger. Nicht alle für diese Liga qualifizierten Teams haben sich für die Runde 2020 gemeldet. Am Sonntag gastierte daher der TSV Gau-Odernheim auf der Hambacher Höhe bei Grün-Weiß. Das Spiel in Gau-Odernheim hatte das Neustadter Team mit 8:6 gewonnen. Jetzt gab es gegen die Gäste jedoch eine 4:10-Niederlage.

Heimat bei der TGH Königsbach

Birgit Handrich kämpft zwar für Grün-Weiß um Punkte bei den Damen-50, doch ihr eigentlicher „Heimverein“ ist die TGH Königsbach. „In Königsbach gibt es keine Damenmannschaft. Deshalb bin ich auch bei Grün-Weiß eingetreten. Ich zahle den vollen Mitgliedsbeitrag in zwei Vereinen, weil es mir wichtig ist, diese zu unterstützen“, erzählt Handrich. Die 56-Jährige freut sich aber schon auf die Mixed-Runde, in der sie für Königsbach antritt und die nach dieser Medenrunde startet. Dann wird in zwei Damen-, zwei Herreneinzeln und zwei Mixed-Partien um Mannschaftspunkte gespielt. „Ein besonderer Spaß – wir sehen das locker, es geht um Geselligkeit, aber man kann auch noch Punkte sammeln für die Leistungsklasse“, betont Handrich. Sie selbst sei vor rund zehn Jahren zum Tennis gekommen, weil ihr Mann Oliver und ihr Sohn Tom begeisterte Tennisspieler waren. Der 18-jährige Tom indes hat sich inzwischen erfolgreich dem Fußball verschrieben und spielt für den 1. FC Kaiserslautern in der U19-Bundesliga.

Trainerstunden bei Rot-Weiß

Mama Birgit dagegen profitiert von ihrer Ausbildung in der Jugend als Handballerin. So spielt sie inzwischen in der Leistungsklasse 13, weil sie in den vergangenen Jahren fleißig Punkte in Medenspielen und Turnieren gesammelt hat. Außerdem steht die Vertriebsmitarbeiterin noch auf einer anderen Tennisanlage in Neustadt auf dem Platz. Sie kommt viel herum in Sachen Tennis. Ihre Trainerstunden absolviert sie nämlich beim TC Rot-Weiß Neustadt. Dort nimmt sie Trainer Rares Georgescu unter seine Fittiche und feilt weiter an ihren Schlägen.

Am Sonntag indes konnte Handrich nicht wie geplant punkten. Der Tennistag zog sich lange hin, nachdem es am Vormittag eine etwa einstündige Regenunterbrechung gegeben hatte. Hier musste Mannschaftsführerin Nicole Bosch erst warten, bis der Platz abgetrocknet war und sie ihr Match schnell und schmerzlos mit 6:4 und 6:2 beendete. Für Handrich lief es im dritten Einzel dann nicht optimal, sie verlor mit 5:7 und 1:6.

Mit Fürst und Dahl

Bosch ist Ersatz-Mannschaftsführerin für die verletzte Regina Gaß. Handrich: „Momentan herrscht Unterbesetzung. Daher ist das Team froh, dass jetzt Marion Fürst sowie Eva Dahl an Bord sind.“ Eva Dahl spielt eigentlich bei den Damen-60, doch dieses Team hat für die Medenrunde nicht gemeldet. Fürst spielte vorher bei den Damen-40. Fürst: „Es ist schwierig, hier sind die Gegnerinnen stärker. Aber für mich ist das ein gutes Training.“

Handrich wirft noch einen kritischen Blick auf die Hygienebedingungen bei Auswärtsspielen. „Das wird manchmal bei den Gastgebern ziemlich locker gehandhabt. Bei uns läuft es sehr gründlich ab, wir legen die Corona-Verordnung eng aus. So erfassen wir die kompletten Daten und reinigen mehrmals die sanitären Anlagen.“ Sie lobt aber die Kooperation unter den Neustadter Tennisvereinen. So hat Gegner TC Kirn um eine Verlegung gebeten und möchte jetzt am Freitag, 14. August, in Neustadt spielen. Dann jedoch ist die Anlage bei Grün-Weiß mit anderen Spielen belegt. Handrich: „Daher können wir jetzt auf der Anlage der TGH Königsbach antreten.“

Verlorene Doppel

Am Sonntag spielte Handrich noch im Doppel, doch gegen Gau-Odernheim kam die eigentliche Stärke ihres Teams nicht zum Tragen: Die beiden Doppel verloren jeweils im Match-Tiebreak. Handrich, mit viel Temperament und Humor auf dem Platz, sagt dennoch: „Hätte ich gewusst, wie schön Tennis als Sportart ist, hätte ich schon als Kind damit begonnen.“

So spielten sie

TC Grün-Weiß Neustadt - TSV Gau-Odernheim 4:10. Einzel: Nicole Bosch – Cilli Duckgeischel: 6:4, 6:2; Eva Dahl – Karin Gasser-Lind: 7:6, 2:6, 10:8; Birgit Handrich – Heike Troschka 5:7, 1:6; Marion Fürst – Margit Jacob 2:6, 1:6; Doppel: Bosch/Handrich – Gasser-Lind/Schmidt: 4:6, 6:2, 7:10; Dahl/Fürst – Troschka/Jacob: 6:4, 4:6, 8:10.