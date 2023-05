Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tennisspieler haben wie alle Sportler unter den Einschränkungen in der Corona-Pandemie gelitten. Doch nun starten sie am Wochenende in die Medenrunde, eine Übergangssaison. Die einzelnen Partien bringen Punkte für die Leistungsklassen (LK) der Spieler, es gibt jedoch keine Mannschaftswertung. Nicht alle Mannschaften treten zu der Runde an.

Unter den Teams der Region gibt es unterschiedliche Meinungen zum geplanten Ablauf, viele Vereine haben ihre Mannschaften zurückgezogen. Weil es keine Mannschaftswertung geben wird, gibt es im Endklassement