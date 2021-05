In anderen Orten der Pfalz werden längst Turniere gespielt. Die für Juni vorgesehenen Neustadt Open aber sind abgesagt. Zu dem Turnier hatten fünf Neustadter Vereine rund 100 Spieler erwartet. Organisator Jürgen Gassert fühlt sich jetzt auch noch wie ein Verräter.

Turnierorganisator Jürgen Gassert (TC Rot-Weiß Neustadt) ist enttäuscht. Die Neustadt Open hat er abgesagt, weil er keine Perspektive sieht, dass bis zum Start des vom 2. bis 6. Juni geplanten Tennisturniers eine kurzfristige Genehmigung erfolgen könnte. Selbst bei einer Zusage ist er nicht davon ausgegangen, dass die aufwendigen Hygienevorschriften erfüllt werden könnten.

Vergangene Woche verschickte Jürgen Gassert 63 Absagen. „Wir haben mit rund 100 Teilnehmern gerechnet. Im Laufe der nächsten Tage hätten sich sicher noch einige angemeldet. Wir planten das Turnier mit vier weiteren Vereinen. Und wir waren uns jetzt einig, dass wir sinnvoller Weise jetzt sofort absagen“, erzählt er.

„Zu ungewiss“

Neben dem TC Rot-Weiß sind auch die Tennisclubs in Diedesfeld und Königsbach sowie der TC Grün-Weiß Neustadt und die Tennisabteilung des PSV Neustadt an der Ausführung beteiligt. Gassert: „Wir haben alle keine Lust darauf, Coronatests auf dem Gelände durchzuführen, das war der allgemeine Tenor. Selbst kurzfristige Regellockerungen in den nächsten Tagen wären zu ungewiss gewesen. Wir können nicht auf die neuen Verordnungen warten und brauchen einen gewissen Vorlauf für alle Beteiligten, wie wir das Turnier organisieren.“

Turniere andernorts

Unverständnis herrscht indes bei Gassert, weil gerade in Ludwigshafen ein Turnier im Amateurbereich mit über 300 Teilnehmern und ein weiteres Turnier in Weilerbach gespielt worden sind. Dies teilte er auch dem Neustadter Ordnungsamt im Vorfeld seiner Planungen mit. Der TC Weilerbach hat am vergangenen Wochenende ein Tagesturnier für die Männer der Altersklasse 55 ausgerichtet. Die Brad-Gilbert-Tour machte am 16. Mai Station beim BASF TC Ludwigshafen. Der Club richtet zudem laut mybigpoint.tennis.de, dem Internetauftritt der TDS Tennis Deutschland Service GmbH, am 22. Mai seine BASF Tennisclub Open aus. An demselben Tag gibt es beim TC Edenkoben ein Turnier für Frauen und Männer der Altersklasse 40. Ebenfalls am 22. Mai sind ein U12-Tagesturnier beim TC Weilerbach und am 23. Mai der zweite Teil der BASF Tennisclub Open in Ludwigshafen. Am 24. Mai schlagen die Herren-55 sowie die Damen-50 beim TC Edenkoben in einem Turnier auf. Und weder in Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern (68,9) noch im Landkreis Südliche Weinstraße (53,4), wozu Edenkoben gehört, und schon gar nicht in Ludwigshafen (122,5) sind die Sieben-Tage-Inzidenzen so niedrig wie in Neustadt (39,5).

Abhängig vom Inzidenzwert

Auf RHEINPFALZ-Anfrage informiert die Stadtverwaltung in Neustadt, dass aktuell die 20. Corona-Landesverordnung maßgeblich sei. So seien Training und Wettkämpfe im Amateur- und Freizeitsport noch nicht zulässig. Ausnahmen gebe es nur fürs Training. „Selbst wenn wir eine Inzidenz von unter 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen hätten, wäre eine Sportausübung im Freien nur mit maximal zehn Personen erlaubt“, informieren Bürgermeister Stefan Ulrich und Wolfgang Lederle, Leiter des Ordnungsamts. Die Neustadt Open wären im Vorfeld stets mit der Ungewissheit belastet, wie sich der Inzidenzwert entwickele.

Im Ordnungsamt wurde man nach Gasserts Mitteilung wegen der beiden Turniere in Ludwigshafen und Weilerbach neugierig. „Wir haben dort nachgefragt, ob wir Möglichkeiten von denen bei uns übernehmen könnten“, sagen Ulrich und Lederle. „Wir haben aber keine positive Antwort bekommen.“ Dort sei nichts von den Turnieren und Ausnahmeregelungen bekannt gewesen.

Ermittlungen?

Für Jürgen Gassert, der über mögliche Ermittlungen bei den von ihm genannten Clubs mit Tennisturnieren informiert worden ist, war dies jetzt ein gänzlich unerwünschter Effekt. Schließlich habe er mit seiner Information, dass in anderen Kommunen bereits Tennisturniere stattgefunden hätten, lediglich für die Neustadt Open einen fruchtbaren Boden bereiten wollen. „Ich komme mir jetzt vor wie ein Verräter, wenn dort ermittelt wird. Aber ich weiß vom Tennisverband Pfalz, dass für diese zwei Turniere Genehmigungen der dortigen Ordnungsämter vorliegen“, betont der Neustadter.