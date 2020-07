Trotz Corona-Auflagen organisiert der TC Rot-Weiß Neustadt vom 16. bis 19. Juli erneut das Wilson Junior Race Tennisturnier. Turnierleiter Jürgen Gassert richtet sich dabei streng nach den aktuellen Landesverordnungen.

Das Jugendturnier wird für die Altersklassen U12, U14 sowie U16 angeboten. Die Altersklasse U10 läuft dabei außerhalb der Wilson-Serie, hier spielen Mädchen und Jungen gegeneinander. Die Teilnehmer sammeln Punkte für das Finale der Turnierserie, die deutschlandweit läuft und in diesem Jahr für die erfolgreichsten Punktesammler im September in Frankenthal endet.

Bisher 30 Spieler gemeldet

Jürgen Gassert freut sich: „Der Turnierbetrieb läuft langsam wieder an. Jetzt können die Spieler auch duschen.“ Dazu gibt es allerdings einige Regeln zu beachten. So dürfen den Duschraum immer nur zwei Spieler betreten, in der Umkleidekabine sind vier Personen erlaubt. Besucher wie Eltern und Trainer müssen sich schriftlich registrieren, alle Personen sollen mit Mundschutz im Gepäck kommen. Gassert: „Bei der Anmeldung und beim Bezahlen müssen auch Spieler einen Mundschutz tragen. Wer die Sanitärräume aufsucht ebenso. Die Helfer an der Kasse tragen Handschuhe und werden mit Gesichtsvisieren ausgestattet. Besen und Schleppnetz werden regelmäßig desinfiziert.“

Bislang sind 30 Spieler gemeldet. Gassert erwartet kurz vor Meldeschluss am 13. Juli noch einige Meldungen. Bislang sind noch keine Neustadter Jugendliche gemeldet, Gassert, Sportwart beim gastgebenden Verein, ist aktuell dabei, die jungen Vereinsmitglieder zur Teilnahme zu motivieren. 2017 hatte Hannah Amling (TC Rot-Weiß) die Serie bei den Mädchen U16 gewonnen und wurde mit einer kompletten Tennis-Ausstattung belohnt. Die Auslosung erfolgt am Dienstag, am Donnerstag starten die einzelnen Klassen um 14 Uhr auf der Anlage des TC Rot-Weiß, Horstweg 50. Anmeldungen unter www.mybigpoint.de einschließlich bis Montag, 13. Juli.