Am Donnerstag starten in vier Tennisclubs die „Neustadt Open“. Auf dem Gelände der TGH Königsbach, des TC Grün-Weiß-Neustadt, Post-Sport-Vereins sowie TC Rot-Weiß schlagen die Spieler in den einzelnen Altersklassen zur ersten Runde auf.

Am Freitag gehen auch die Herren-70 beim TC Diedesfeld auf den Platz. Die Finals sind für Sonntag auf dem Rot-Weiß-Gelände geplant. Doch vorausgesagter Regen droht die Terminplanung zu sprengen. Organisator Jürgen Gassert: „Wir haben den Pfingstmontag noch als Puffer, sollte es zu Verzögerungen kommen.“

Gassert, Sportwart bei Rot-Weiß, wurde zudem persönlich von einem Achillessehnen-Anriss ausgebremst. Jetzt braucht er täglich einen Chauffeur. Daher hat er einen Teil der Aufgaben, die in seinem Verein für das Turniers durchgeführt werden müssen, an ein Quartett delegiert. So kümmern sich Gabi Gartner, Susi Knöll, Zoe Rouwen und Knut Kioschis um die Registrierung vor Ort bei Rot-Weiß. Für sein Startgeld erhält jeder Spieler eine „Quittung“ in Form einer Flasche Secco. In den anderen vier teilnehmenden Clubs übernehmen die jeweiligen Vereinsverantwortlichen die Einweisung zum Auftakt. Pro Paarung gibt es drei neue Bälle. Diese Bälle „wandern“ von Runde zu Runde mit. Erst zum Finale werden wieder neue Bälle eingesetzt. Insgesamt sind 81 Teilnehmer gemeldet. Gassert selbst fällt trotz seiner Verletzung nicht komplett aus. Er wird es sich nicht nehmen lassen, am Finaltag vor Ort zu sein.