Einen Schwerpunkt in Sachen Geschwindigkeitsüberwachung setzt auch die Polizeiinspektion Neustadt in dieser Woche. Anlass ist eine europaweite Aktion mit dem Ziel, die Anzahl an tödlichen Unfällen infolge zu hohen Tempos zu verringern. Wie die Polizeiinspektion mitteilte, wurden seit Montag, 8. August, bis Mittwoch, 10. August, insgesamt 551 Kraftfahrzeuge gemessen. Dabei überschritten 43 Fahrer (7,8 Prozent) die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Kontrolliert wurde unter anderem in der Louis-Escande-Straße, Am Häuselberg in Hambach, in der Landauer Straße, der Talstraße sowie in der Speyerdorfer Straße. Der „Spitzenreiter“ war bei innerorts erlaubten 50 km/h mit 79 km/h unterwegs gewesen. Insgesamt erwartet zehn Fahrer ein Bußgeld von mindestens 70 Euro.