„Blitzt“ Neustadt ab Juli selbst? Diese Frage kann Bürgermeister Stefan Ulrich als Finanzdezernent klar mit Nein beantworten. Dafür nennt er mehrere Gründe.

Im November 2021 lautete die Prognose während einer Stadtratssitzung: Ab Mitte nächsten Jahres könnte es möglich sein, dass in Neustadt die Stadtverwaltung und nicht mehr die Polizei für Tempokontrollen beim fließenden Verkehr zuständig ist. Dass die Stadt diese Aufgabe übernehmen soll, wurde damals beschlossen, die Frage war nur noch ab wann.

Mit dem Grundsatzbeschluss war klar, dass dafür Personal eingestellt werden muss. Angesiedelt wäre dieses beim Ordnungsamt, wo es künftig ein Sachgebiet Verkehrsüberwachung gibt, das den ruhenden und fließenden Verkehr umfasst sowie die Parkraumbewirtschaftung. Von den 48 neuen Stellen, die der Haushalt fürs laufende Jahr vorsieht, war auch dieser Bereich mit 4,5 Stellen betroffen. Eine für die Sachgebietsleitung, zwei Messbeamte, ein Sachbearbeiter sowie eine halbe Stelle für die Auswertung der Rohdaten und die Nachermittlung im Bußgeldverfahren.

Um ein Viertel gekürzt

Nun ist der Haushalt zwar seit März genehmigt, allerdings unter Auflagen. Wie Stefan Ulrich, als Bürgermeister sowohl Finanz- als auch Ordnungsdezernent auf Anfrage erläutert, wurden zum einen die Investitionskredite um 4,5 Millionen Euro auf 13,6 Millionen gekürzt. Das bedeute nicht, dass geplante Projekte nicht umgesetzt würden, so Ulrich. Sobald klar sei, dass begonnen werde könne, müsse das Geld stattdessen über einen Nachtragshaushalt bereitgestellt werden. Das sei mit der Kommunalaufsicht abgesprochen. Eine erster Nachtrag zeichne sich für September ab. Zudem könnten auch immer Einzelgenehmigungen beantragt werden. Ulrich: „Insofern behindert uns diese Einschränkung nicht wesentlich.“

Bei fünf der 48 neuen Stellen fragte die Aufsichtsbehörde aus formellen Gründen nach, beispielsweise wollte sie laut Bürgermeister eine exakte Stellenbeschreibung. Davon sei auch die Verkehrsüberwachung betroffen gewesen. Mittlerweile seien sich Aufsicht und Stadt aber einig, sodass nun auch diese Stellen ausgeschrieben werden könnten.

Erfahrungen sammeln

Bis 1. Juli klappt es folglich nicht mehr. Dafür nennt Ulrich aber noch weitere Gründe. Im Gespräch ist, beim „Blitzen“ mit Speyer und Landau zu kooperieren. Landau soll für die Nachbarn die Bußgeldverfahren bearbeiten, also den Papierkram übernehmen. Aber auch Landau hat beim Land noch nicht beantragt, dass es selbst „blitzen“ will. Zeitgleich mit Landau zu starten, ergebe keinen Sinn, so Ulrich. Die Nachbarstadt müsse die Chance haben, Erfahrungen zu sammeln, bevor sie für andere tätig werde. Über die Prozessabläufe und auch über eine mögliche Zweckvereinbarung seien die Leiter der drei Ordnungsämter fortlaufend im Gespräch. In Speyer stehe der Grundsatzbeschluss erst für Juni im Stadtrat an.

Was sich Ulrich auch für Neustadt vorstellen könnte: Wenn Landau startet, wolle es zunächst mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, also nicht sofort Geld in eigenes Gerät investieren. „Es gibt also noch viele Fragen zu klären“, so der Bürgermeister, ihm sei „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ wichtig. Darin seien sich die drei Städte auch mit dem Land einig. Im Stadtrat will der Bürgermeister demnächst über den Zwischenstand berichten.