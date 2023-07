Sollten in den Tempo-30-Zonen Radarkontrollen stattfinden? Darüber diskutierte der Forster Ortsgemeinderat.

Im Kreis Bad Dürkheim habe sich noch keine Verbandsgemeinde gefunden, die solche Kontrollen in Eigenregie und mit dem dann folgenden Arbeitsaufwand durchführen wolle, hieß es. Radareinsätze müssen ansonsten bei der Polizeiinspektion Haßloch beantragt werden. Die Ortsgemeinde will mit Blick auf das weitere Vorgehen nun im südlichen Teil testweise die Geschwindigkeiten messen, allerdings ohne Blinkanzeige (so wie an der Kreuzung Weinstraße/Umgehungsstraße) und ohne dass Schnellfahrer zunächst mit Konsequenzen rechnen müssen. Unisono hieß es im Rat, dass sich an Tempo 30 nur sehr wenige Fahrer – auswärtige, aber auch einheimische– hielten. Die geplanten Parkbuchten an der Umgehungsstraße, die saniert werden soll, könnten zu einem „Bremseffekt“ führen.

Auf Grundlage eines FWG-Antrags zum Thema Fußgängerüberweg/Überquerungshilfe im Zuge der Neugestaltung der Bushaltestelle „Waage“ soll es nach Angaben von Ortsbürgermeister Bernhard Klein Ortsbesichtigungen geben, um den besten Standort zu finden.