63 von 374 Autofahrer waren am Dienstag zwischen 15.50 Uhr und 20.45 Uhr auf der L529 zu schnell unterwegs. Das sind 17 Prozent, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten kontrollierten die Geschwindigkeit in der Gemarkung Haßloch parallel zum Weidenweg in Fahrtrichtung der B 39. Erlaubt sind an der Stelle 70 km/h für Pkw, 60 km/h für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Das schnellste Fahrzeug war mit 118 km/h unterwegs, nach Abzug der Toleranz bleiben 114 km/h. Das kostet den Fahrer laut Polizei 640 Euro. Außerdem bekommt er zwei Punkte in Flensburg und muss seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Auf 25 Fahrer kommt ein Bußgeld in Höhe von mindestens 60 Euro zu, einige von ihnen müssen auch mit einem Punkt in Flensburg rechnen. In 38 Fällen wird es zu einem Verwarngeld kommen.