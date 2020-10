Für Verwirrung hat ein neues Tempo-30-Schild in der Lilienthalstraße in Lachen-Speyerdorf gesorgt. So waren Anwohner froh, dass der Verkehr zwecks Lärmminderung langsamer rollen soll. Das sieht der jüngste Lärmaktionsplan der städtischen Verkehrsplanung vor. Allerdings bereits ab den Hausnummern 6 und 7 bis Flugplatzstraße, wie RHEINPFALZ-Leserin Christiane Herrmann am Mittwoch in einer E-Mail an die Redaktion anmerkte. Stattdessen sei das Schild vor Hausnummer 10 aufgestellt worden. Was ein Schildbürgerstreich sein könnte, ist laut Verkehrsplanung aber nur ein Provisorium: Das Verkehrsschild sei kurzzeitig an einer vorhandenen Stange befestigt worden, um schneller Tempo 30 ausweisen zu können. Der städtische Bauhof sei aber bereits mit dem Standortwechsel beauftragt.