Weil die Creos Deutschland GmbH ihr Gashochdrucknetz umstrukturiert, wird auf Feld- und Wirtschaftswegen bei Neustadt gearbeitet. Ein Teil der Arbeiten findet in der Nähe der B39 im Bereich der Anschlussstelle Neustadt-Süd statt. Dass dafür auf der Bundesstraße in der Nähe der A65 in einem kleinen Teilabschnitt Tempo 30 gilt, kann Leser Gernot Kercher nicht nachvollziehen. Ihm sei klar, dass auf Baustellen das Motto „Größtmögliche Sicherheit für das Personal“ gelten müsse. Der Neustadter ergänzt: „Warum aber die Geschwindigkeitsbegrenzung auch außerhalb der Arbeitszeiten bestehen muss, zumal die Fahrbahn nicht tangiert wird, erschließt sich mir nicht.“ Die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde von der Stadtverwaltung Neustadt in Absprache mit dem Landesbetrieb Mobilität so genehmigt, teilt ein Sprecher der Stadt auf Anfrage nicht. Ihm zufolge müsse die Drosselung auf Tempo 30 sein, „da wir dort die Baustellenzufahrt haben, es handelt sich um einen Gefahrenpunkt, wenn Fahrzeuge auf die Fahrbahn kommen“. Ein Abbau der Beschilderung nach Arbeitsende sei nicht möglich: Das sei zu teuer und zu aufwendig und generell nicht vorgesehen. Auch auf anderen Baustellen – etwa auf Autobahnen – blieben die Geschwindigkeitsbegrenzungen auch außerhalb der Arbeitszeiten bestehen, so der Stadtsprecher. Creos hat übrigens angekündigt, dass die Arbeiten bis zum Frühjahr andauern sollen.