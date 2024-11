Wer sich im Straßenverkehr bewegt, sollte stets ein Auge auf die Verkehrsschilder haben. Was man darf, soll oder muss, kann sich mitunter rasch ändern. So auch in Haßloch, wo vermeintlich widersprüchliche Schilder für Verwirrung sorgen können.

Fährt man im Haßlocher Ortskern vom Rathausplatz Richtung Kirchgasse, passiert es: An beiden Seiten der Straße hängen Schilder