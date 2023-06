Die Deutsche Telekom will ab Montag den Ausbau ihres Glasfasernetzes im Neustadter Innenstadt-Bereich starten. Darüber hat die Stadt informiert.

Die Telekom plant der Stadt zufolge in diesem und im kommenden Jahr rund 11.500 Haushalte und Unternehmen in Neustadt an besonders schnelles Internet anzuschließen. Beginnen will die Telekom mit ihren Arbeiten im Bereich des Telekom-Hochhauses im Viertel zwischen Chemnitzer Straße, Speyerdorfer Straße, Adolf-Kolping-Straße und Erfurter Straße. Danach soll es nördlich der Speyerdorfer Straße im Bereich zwischen Allensteiner Straße, Neusatzstraße und Adolf-Kolping-Straße weitergehen. Von Branchweiler aus rücken die Bauarbeiten dann nach und nach Richtung Norden und Nordwesten (Böbig) vor. Gebaggert wird vornehmlich im Gehwegbereich, weshalb die Stadt aktuell nicht von größeren Verkehrsbehinderungen ausgeht. „Erforderlich sind jedoch diverse Parkverbote“, teilt die Verwaltung mit.

In der Innenstadt westlich der Martin-Luther-Straße, in der Altstadt sowie von dort bis zum Stadionbad soll erst ab 2024 gebaut werden. Wann welche Straßen mit Glasfaser-Anschlüssen an der Reihe sind, ist noch nicht festgelegt, so die Stadt. Insgesamt sind 280 Kilometer Glasfaser und 75 Verteiler geplant.

Die Situation in den Weindörfern

Außer der Telekom ist in Neustadt in Sachen Glasfaser auch das Unternehmen Deutsche Glasfaser aktiv. Es erschließt vor allem die Weindörfer. Aktuell laufen die Arbeiten in Mußbach. Im Neustadter Norden war es wegen der Glasfaser-Anschlüsse immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Bürger und Kommunalpolitiker kritisierten dies mehrfach. Eigentlich war der Baustart für Mußbach, Gimmeldingen, Haardt und Königsbach für das Frühjahr 2021 angekündigt worden. Angefangen wurde bislang aber nur in Mußbach. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser betont, dass Vorbereitungen für die Verlegungen der Kabel aber voranschreiten und die nächsten Arbeiten schon geplant würden. Nach dem Norden wird es auch im Süden tätig. Entsprechende Ausbauprojekte sind für Diedesfeld, Duttweiler und Geinsheim schon angekündigt. Die Bauarbeiten sollen nach der Sommerpause beginnen.