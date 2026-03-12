Enkeltrick, WhatsApp-Betrug, falsche Polizisten oder Handwerker sowie Schockanrufe: Betrüger probieren mit ganz verschiedenen Maschen, ihre Opfer aufs Kreuz zu legen und Geld zu ergaunern. Oft sind Senioren die Zielgruppe der Betrüger. Damit ältere Menschen nicht überrumpelt werden, wenn daheim das Telefon klingelt oder auf dem Handy eine ungewöhnliche Nachricht eingeht, gibt es Tipps bei einem Präventionstheater. Eine Vorstellung der Gruppe aus Schifferstadt, die mit der Polizei kooperiert, gibt es am Dienstag, 17. März, 15 Uhr, in der Festhalle Duttweiler. Vor allem Seniorinnen und Senioren aus Duttweiler, Geinsheim, Altdorf, Gommersheim, Böbingen und Lachen-Speyerdorf seien eingeladen, informiert Ortsvorsteher Kay Lützel. Um das Angebot gut planen zu können, bittet er um eine Anmeldung unter Telefon 06327 5709 in der Ortsverwaltung Duttweiler. Der Eintritt ist frei.