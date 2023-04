Zwischen 8 und 11 Uhr ist der Haardter Mandelring am Dienstag, 4. April, zwischen Probstgasse und Feuerwehrgerätehaus in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung muss wegen eines privaten Bauvorhabens kurzfristig ein Autokran in Höhe der Hausnummer 85 aufgestellt werden. Fußgänger und der Buslinienverkehr könnten aber passieren.