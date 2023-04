Am Montag, 3. April, wird zwischen 8 und 19 Uhr die Wittelsbacher Straße zwischen der Bergstraße und der Abzweigung Richtung Waldstraße in beide Richtungen gesperrt. Darüber hat die Stadtverwaltung am Sonntag informiert. Nur Fußgänger könnten passieren. Wegen eines privaten Bauvorhabens müsse ein Autokran aufgestellt werden. Die Bergstraße bleibe offen.