Ende Mai feiert Neustadt wieder das Fest der Demokratie. Die Stadt sucht nun Vereine und Initiativen, die sich daran beteiligen möchten.

Alle zwei Jahre laden die Stadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss zum Fest der Demokratie ein. Vom 29. bis 31. Mai ist es wieder so weit. Unter dem Motto „Freiheit pflanzen“ soll es ein Wochenende voller Musik, Begegnung, Kunst und Engagement geben, das auch einen Raum für Austausch und Beteiligung schafft, wie die Veranstalter ankündigen. Sie setzen dabei auch auf Einzelpersonen, Vereine, Initiativen und Organisationen, die sich mit ihren Aktionen für eine freiheitliche, vielfältige und demokratische Gesellschaft – auch und insbesondere für das Gemeinwohl und das Ehrenamt – engagieren. Für sie steht am Samstag, 30. Mai, die Vereins-Fest-Meile in der Laustergasse und Hauptstraße bereit. In das Fest eingebunden wird zudem der „Tag der Kulturvereine“. Sie erhalten auf dem Kartoffelmarkt ebenfalls einen eigenen Bereich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

„Unser Organisationsteam freut sich sehr auf Ihre Beteiligung und darauf, gemeinsam mit Ihnen ein starkes Zeichen für Demokratie als Lebens- und Gesellschaftsform zu setzen und die Strahlkraft des Hambacher Schlosses als Wiege der deutschen Demokratie zu nutzen“, betont Oberbürgermeister Marc Weigel in seiner Einladung. Anmeldungen sind möglich bis Sonntag, 15. März, im Internet unter www.neustadt.eu/1832dasfest. Wer dazu noch fragen hat, kann an die E-Mail-Adresse demokratiefest@neustadt.eu schreiben oder die Telefonnummer 06321 855-1550 anrufen. Gefeiert werden soll „laut, sichtbar und gemeinsam“, so wie es beim Hambacher Fest 1832 der Fall gewesen sei.