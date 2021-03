Die Neustadter Jugend sucht nach Teilnehmern für den Dreck-weg-Tag in Neustadt, der am Samstag ab 10 Uhr vorgesehen ist. In einer Gemeinschaftsaktion sollen Interessierte unabhängig voneinander in der Stadt und in den Weindörfern Müll und Unrat einsammeln. Die vollen Müllsäcke sollen an einem zentralen Punkt abgelegt werden, die Junge Union wird die Entsorgung abwickeln. Die Veranstaltung findet unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln statt. Die Organisatoren stimmen sich mit den Teilnehmern ab, wo sie im Einsatz sind. Anmeldungen werden per E-Mail an dreckweg.nw@gmail.com oder per Telefon und Whatsapp unter der Nummer 0151/70853778 entgegengenommen.