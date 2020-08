Unbekannte haben in der Meckenheimer Straße in Mußbach Teile eines Baugerüstes gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Tat in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, begangen. Das Gerüst war dort an einem Rohbau aufgebaut. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport des Gerüsts ein Lastwagen benutzt wurde. Die Schadenshöhe wird mit rund 10.000 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.