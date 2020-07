Ein Teilbereich der Straße „Zum Klausental“ in Diedesfeld wird ab Dienstag, 7. Juli, für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird in dem Bereich vor dem Anwesen mit der Hausnummer 29 an den Gas-, Wasser-, und Stromleitungen gearbeitet. Die Durchfahrt mit dem Auto ist während der Bauarbeiten, die sich voraussichtlich bis 27. Juli hinziehen werden, nicht möglich. Fußgänger und Radfahrer sind von den Einschränkungen nicht betroffen.