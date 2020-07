Ein Teilstück der Amalienstraße in Neustadt wird am Samstag für den Verkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich vor dem Anwesen mit der Hausnummer 6. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird dort an der Straßenoberfläche gearbeitet. Die bestehende Schotterschicht werde ausgebaut und ein entsprechender befahrbarer Steinbelag eingebaut. Die Bauarbeiter sind in der Zeit zwischen 20 Uhr und Mitternacht am Werk. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger sind von der Maßnahme nicht betroffen. Auch für die Feuerwehr, den Notarzt und die Polizei ist die Durchfahrt gewährleistet. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer ist die Zufahrt bis zur Baustelle möglich, dort besteht jedoch keine Wendemöglichkeit. Die Behinderungen bei Ein- und Ausfahrten soll nach Angaben der Stadt auf ein Minimum beschränkt werden. Mit einer größeren Geräuschbelästigung sei nicht zu rechnen, teilt die Pressestelle der Stadt mit.