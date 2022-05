RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Annegret Ries hat Stimmen eingefangen.

„Es ist sehr gut, dass Demokratie thematisiert wird“, sagt die Neustadterin Marion Bähr. Sie finde es außerdem begrüßenswert, „dass Neustadt und das Hambacher Schloss sich gemeinsam auf die Fahne geschrieben haben, Demokratie zum Thema zu machen“. Bähr war zuerst auf dem Marktplatz und will nun mit dem Fahrrad zum Hambacher Schloss hoch fahren. Denn auch das dortige Programm interessiere sie.

Siegmund Dexheimer ist „aus dem Raum Groß-Gerau“ nach Neustadt gekommen. Das Hambacher Schloss sei ein Meilenstein der Geschichte der deutschen und der europäischen Demokratie, erinnert Dexheimer. „Derzeit herrscht eine Aufbruchstimmung“, sagt Dexheimer. Er sei nach Neustadt gekommen, um mit dabei zu sein und an dieser Aufbruchstimmung teilzuhaben. Dexheimer will auch vom Marktplatz zum Hambacher Schloss laufen.

Muss Demokratie leben

Manfred Klohr ist mit dem Fahrrad aus Mußbach gekommen. „Eine Feier 190 Jahre Hambacher Fest und damit den Vormärz, als Neustadter gehört es dazu, dass man da dabei ist“ , betont Klohr. „Gerade in der heutigen Zeit muss man Demokratie leben.“ Außerdem sei es einfach klasse, dass nach der langen Pandemie-Zeit wieder einmal richtig etwas los sei in Neustadt, freut sich der Mußbacher. Er wolle sich auf dem Marktplatz umschauen und eine Probe mit Roséweinen im Weindorf im Innenhof des Rathauses machen.

Katharina Proswitz wohnt in Bonn und ist in Neustadt zu Besuch. „Unter einem Demokratiefest konnte ich mir zunächst einmal nichts vorstellen“, sagt sie. Am Freitag habe sie gesehen, dass auf dem Marktplatz eine große Bühne aufgebaut wird. „Das Programm, das hier geplant ist, kannte ich ebenfalls nicht“, sagt Proswitz. „Wir sind einfach mal hergekommen, gucken, was es gibt, und wollen eine Schorle trinken“, so Proswitz. Nachdem sie inzwischen erfahren habe, was das Demokratiefest ist, „hätten wir eigentlich auch auf das Hambacher Schloss gehen können“. Doch jetzt will sie mit ihren Freunden auf dem Marktplatz bleiben und der Musik zuhören.

So vielfältig wie die Demokratie

„Es gefällt mir hier, das Umfeld ist super“, sagt Jörg Walter aus Duttweiler. „Das Programm zum Demokratiefest ist sehr abwechslungsreich, da ist für jeden etwas dabei“, lobt er außerdem. „Das Fest ist so vielfältig wie die Demokratie“, so seine Überzeugung. Der Duttweilerer schenkt zwar Schorle aus, doch hat er noch Zeit, um auch etwas vom Programm mitzubekommen.

„Wir sind hier, weil wir Demokraten sind, und weil wir demokratische Veranstaltungen nutzen wollen, um uns mit anderen zu treffen“, sagt der Neustadter Walter Duffing. Er habe sich keine speziellen Programmpunkte ausgesucht. Er wolle sich auf dem Marktplatz aufhalten, dort „hören, reden, sehen, sich austauschen“. Und auch mal durch die Stadt gehen, um zu schauen, ob es auch dort Eindrücke zum Demokratiefest gibt.