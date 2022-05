RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Annegret Ries hat Stimmen eingefangen.

„Ich finde es wunderbar, dass solche Feste gemacht werden“, sagt Monika Link aus dem saarpfälzischen Homburg. Sie ist für die Siebenpfeiffer-Stiftung Homburg als „living act Regina Wirth, Ehefrau des Rechtsgelehrten Johann Georg August Wirth“ unterwegs und gerade auf dem Gelände der Pauluskirche. Das Demokratiefest sei „eine großartige Sache“, lobt Link. Als nächstes will sie auf das Hambacher Schloss fahren.

„Es ist ein tolles Event“, so der Duttweilerer Bernhard Matthäs. Der Steinmetz hat den Hambacher Freiheitspreis und den Johann-Philipp-Abresch-Preis gestaltet. „Es ist sehr beeindruckend, wie viel Aufwand und Arbeit die Stadt in die Veranstaltung und das Programm investiert hat“, lobt Mathäs. Die Ausstellung „Protestanten ohne Protest“ in der Stiftskirche interessiere ihn, die werde er sich noch anschauen.

Leute treffen

„Es ist gut, dass man die Demokratie feiert“, sagt Tanja Schlienkamp aus Lachen-Speyerdorf. Sie sei vor allem deshalb auf dem Fest, um Leute zu treffen und die Band „The Bombshells zu hören. Weil sie derzeit „etwas fußlahm“ sei, habe sie nicht viel herumlaufen können und auch nicht hinauf zum Hambacher Schloss gekonnt. Angesichts dessen, „was man von den Tumulten da oben auf dem Schloss hörte“, sei sie jetzt ganz froh darüber.

„Ich finde es gut, dass die Neustadter so eine tolle Veranstaltung machen“, lobt der Haßlocher Gerold Mehrmann. Vom Programm hat ihn besonders der Auftritt von Joana interessiert. „Die Lieder aus der Zeit von 1832 bis 1949, die sie gesungen hat, sind klasse, und die Texte sind spitze“, sagt Mehrmann. Zur Zeit des Hambacher Festes „haben die Leute noch keinen Computer gehabt, sie haben nachgedacht und beeindruckende Sachen gemacht“. „Ich möchte auf dem Marktplatz bleiben und mich umschauen“, beschreibt Mehrmann seine weiteren Pläne.

Ein Zeichen setzen

„Ich bin gekommen, weil ich ein Zeichen setzen will, dass wir Demokraten sind, und weil ich so die Demokratie stärken will“, sagt die Mußbacherin Mira Walter. Die Eröffnung mit den Partnerstädten Wernigerode, Mâcon und Mersin-Yenisehir „fand ich sehr schön“. Nun wolle sie sich mal umschauen, „was geboten wird“. Besonderes Interesse habe sie an den Darbietungen der Neustadter Partnerstädte.

Uwe Morgenstern aus Sonnenbühl, das auf der Schwäbischen Alb liegt, hat nicht gewusst, dass in Neustadt „1832.Das Fest der Demokratie“ gefeiert wird, wie er erzählt. Sein Vater stamme aus Neustadt, und Morgenstern hat über das verlängerte Wochenende Verwandte besucht. Als er von dem Fest erfahren habe, stand sofort fest: „Dort will ich hin.“ „Ich finde es klasse, dass die Demokratie als Fest gefeiert wird“, sagt Morgenstern, „denn Demokratie ist sehr, sehr wichtig.“ Die Geschichte des Hambacher Schlosses sei interessant und einzigartig. „Ich habe mich gefragt, warum so viele Sicherheitskräfte dort waren“, sagt Morgenstern. Auch habe er die Stimmung als etwas aufgeheizt empfunden. Doch inzwischen habe er erfahren, warum das so war.