In Neustadt öffnet die erste Technothek in Rheinland-Pfalz. Kinder und Jugendliche sollen so schon früh Berührungspunkte mit Technik und Naturwissenschaften bekommen.

Sogenannte MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, sind in Deutschland schwer gefragt. Arbeitsplätze in diesen Bereichen gelten als gut bezahlt und zukunftssicher. Insbesondere, weil es in diesem Bereich einen großen Fachkräftemangel gibt und qualifizierte Bewerber händeringend gesucht werden. Um auch schon beim Nachwuchs das Interesse für diese Fächer zu wecken, wurde am Montag in der Neustadter Stadtbücherei die erste Technothek in Rheinland-Pfalz eröffnet. Möglich machte dies der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Nordbaden-Pfalz, der die Bücherei mit zahlreichen technischen Materialien für Kinder und Jugendliche ausstattete. Die Ziele beschreibt Büchereileiterin Diana Wilhelm folgendermaßen: „Wir wollen Neugierde wecken, Interessen fördern, zum Ausprobieren anregen und auf spielerische Weise technisches und naturwissenschaftliches Wissen vermitteln. Damit möchten wir den Nachwuchs fördern und die Mint-Region Neustadt an der Weinstraße stärken.“

Technik-Baukästen für Jugendliche

Die neu angeschafften Materialien würden das bereits vorhandene Angebot ergänzen und es ausbauen, sagt Wilhelm. Sie fährt fort: „Wir konnten dank der Spende sehr hochwertige, schöne und vielfältige Technikmaterialien anschaffen.“ Darunter seien Experimentierkästen zum Thema Elektronik, Wasserkraft und Licht. Dazu weitere Baukästen und sogar ein Mini-Planetarium für zuhause. Außerdem Bücher und Zeitschriften. Durch die neue Ausstattung habe die Neustadter Bücherei nun beste Voraussetzungen für Kinder und Jugendliche, um ihnen den Zugang zu Technikwissen zu ermöglichen. „Das Ganze bietet uns sehr vielfältige Möglichkeiten der Nutzung. Wir können damit beispielsweise Projekte und Kooperationen mit Schulen starten“, sagt Wilhelm. Es könnten sich zukünftig auch verschiedene Bastel- und Tüfteltreffs in der Bücherei treffen. Darüber freut sich auch Alexander Kling, der stellvertretende Vorsitzende des VDI Nordbaden-Pfalz, der betont, wie wichtig es sei, das Interesse für MINT-Fächer auf spielerische Weise an Kinder heranzutragen.

Ein Blick auf die neue Technothek. Foto: Daniel Olejniczak

Vanessa Herold aus dem Medienpädogik-Team der Bücherei sagt zu dem Angebot: „Mein Traum ist ein Roboterrennen.“ Dort könnten die Kinder einer Schulklasse dann zum Beispiel in einem spielerischen Wettrennen gegeneinander antreten, ähnlich wie bei Mario Kart, beschreibt Herold eine ihrer Ideen. Für sie steht fest: „Am besten lernen die Kinder, wenn sie nicht merken, dass sie lernen.“ Eine weitere ihrer Ideen: Zeitschriften-Boxen, die sich Schulklassen ausleihen können. Das sei vor allem für jene Schulen interessant, die nicht direkt aus Neustadt sind und einen weiteren Weg zur Bücherei haben. So könnten auch sie in ihren Klassenzimmern mit den Materialien arbeiten und so ihre Begeisterung für MINT-Fächer finden.