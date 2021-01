Zu einem Fahrzeugbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr laut eigenem Bericht am Donnerstagmorgen auf dem Kundenparkplatz eines SB-Warenhauses in Neustadt gerufen. Noch während der Anfahrt der Wehrleute hatten Ersthelfer mit zwei tragbaren Feuerlöschern erste Löschversuche gestartet. „Dadurch konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden“, stellt die Feuerwehr fest. Unter Atemschutz und mit dem Schnellangriff des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs löschten die Einsatzkräfte das Feuer und kontrollierten das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester. Die Hitze des Brandes beschädigte ein weiteres Fahrzeug, das vor dem brennenden Wagen stand, im Frontbereich. Nach ersten Erkenntnissen läuft alles auf einen technischen Defekt hinaus, teilt die Wehr mit. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.