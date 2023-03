Oberbürgermeister Marc Weigel hat zwei Schüler des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums mit dem Technik-Preis 2023 der Stadt Neustadt für „herausragende Leistungen in technischer Projektarbeit“ ausgezeichnet. Ihre Urkunden erhielten Jonas Mannweiler und Philipp Salm im Rathaus, mit dabei: Anja Naumer und Sergej Buragin (Jugend forscht AG) sowie Schulleiter Friedrich Burkhardt. Die beiden Schüler tüfteln bereits seit fünf Jahren an verschiedenen Erfindungen und erhielten zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem bei Ideenwettbewerben des Landes oder beim Bundeswettbewerb Jugend forscht. Ihre Schwerpunkte: eine Löschdrohne, ein Desinfektionsroboter und eine Drohne zur Luftqualitätsüberwachung. Der Preis wird auf Vorschlag der Jugend forscht AG an Abiturienten vergeben, die sich besonders engagiert haben und bei Wettbewerben erfolgreich waren. Jeder Preisträger erhält einen 20 Euro-Buchgutschein und eine Urkunde.