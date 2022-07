Positive Nachricht für die Neustadter Fußgängerzone: Tchibo will in der Hauptstraße eine Filiale eröffnen. Das Unternehmen, das Kaffee, aber auch viele Konsumgüter verkauft, hat in einem Leerstand mehrere Plakate aufgehängt. Mit diesen wird auf eine Überraschung hingewiesen und informiert, dass noch Mitarbeiter für Neustadt gesucht werden. Auf Anfrage bestätigte ein Tchibo-Sprecher, „dass wir eine Filiale aufmachen werden“. Weitere Details wollte er noch nicht verraten: „Was es genau wird, soll eine Überraschung sein.“ Auch das Eröffnungsdatum sei noch offen. Der Sprecher sagte aber: „Zum Ende des Monats wird sich was tun.“ Die Plakate von Tchibo hängen in der ehemaligen Filiale von „Orsay“ in der Nähe des Kriegerdenkmals. Das Geschäft war zum 30. April geschlossen worden.