Beim Sommernachtsfest des TC Blau-Weiß Lachen-Speyerdorf ehrte der Verein den erfolgreichen Nachwuchs. Aktuell spielen 75 Kinder und Jugendliche beim Verein Tennis, mehrere Teams nehmen an der Medenrunde teil. „Wir sind sehr froh, dass wir in den vergangenen Jahren die Anzahl der Jugendlichen steigern konnten“, betont Moritz Schick, Sportwart des Clubs. Interessierte sind willkommen, der Verein bietet regelmäßig Schnuppertrainings und Einsteigerkurse an. Die erfolgreiche Jugendarbeit von Trainer und Jugendwart Gunther Hess führte zu Erfolgen. So ist Lena-Marie Andres seit kurzem U9-Pfalzmeisterin. Außerdem stiegen das gemischte U10-Team in die A-Klasse und die Jungen-U15-Mannschaft in die B-Klasse auf.

So spielen sie





U10: Jonathan Schönberger, Bastian Jura, Moritz Ringer, Lena-Marie Andres, Tessa Wolf, Julia Graf;

U15-Jungen: Nic Lehnert, Maximilian Schönberger, Hendrik Wolf, Justus Kempter, Nic Hörnchenmeyer, Tim Andres.