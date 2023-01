Auf Wunsch der Taxivereinigung Neustadt wird die Stadt die Taxitarife erhöhen. Der Hauptausschuss hat das am Donnerstagabend einstimmig abgesegnet. Die Taxivereinigung hatte ihren Antrag mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns sowie den steigenden Energiepreisen begründet. Die Stadt legt per Rechtsverordnung die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für das Taxigewerbe in Neustadt fest. Die letzte Preiserhöhung trat zum 1. Januar 2018 in Kraft. Da seither die Lebenshaltungskosten, der Mindestlohn und die Benzinpreise gestiegen seien, sei „die Tarifanpassung erforderlich, um weiterhin eine wirtschaftliche Betriebsführung zu ermöglichen“, betont die Verwaltung. Die neue Regelung wird ab 1. Februar gültig sein. Der Grundpreis erhöht sich dann von 2,90 auf 3,10 Euro. Der Kilometerpreis für die ersten beiden Kilometer steigt von 2,40 auf 2,60 Euro und ab dem dritten Kilometer von 1,80 auf zwei Euro.