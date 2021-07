Mit einem sehr kuriosen Fall musste sich die Neustadter Polizei am Montagabend befassen. Im Mittelpunkt: ein Taxifahrer ohne Führerschein und ein Fahrgast ohne Geld. Die Vorgeschichte: Ein 46-Jähriger hatte in einem Restaurant in Neustadt gegessen und konnte seine Rechnung dort nicht bezahlen. Trotzdem ließ sich der Mann anschließend von einem Taxifahrer durch Neustadt fahren. In der Exterstraße stieg der 46-Jährige aus. Auch die Taxikosten in Höhe von 200 Euro konnte der Mann nicht begleichen. Daher wurde die Polizei verständigt. Da die Polizisten bei der Vernehmung des 46-Jährigen Hinweise auf eine psychische Erkrankung erkannten, kam der Mann in ärztliche Obhut. Damit nicht genug: Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Polizisten zudem fest, dass der 26-jährige Taxifahrer gar keinen gültigen Führerschein hat. Damit war auch für ihn die Fahrt beendet.