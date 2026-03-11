Trotz nächtlicher Sperrung sterben auf der K16 zahlreiche Amphibien. Ein Neustadter hat neben der bekannten Stelle bei Wachenheim eine weitere Gefahrenzone beobachtet.

„Naturschützer schlagen Alarm: Auf der K16 sterben weiter Hunderte Amphibien“: Diese Nachricht, über die die RHEINPFALZ in der Samstagausgabe berichtete, schockierte den Neustadter Michael Kohl. Er nahm daraufhin Kontakt auf zu dem im Artikel zitierten Vorsitzenden des Nabu Mittelhaardt, Herbert Fisch, und erfuhr: Neben dem in dem Artikel zitierten Schwerpunkt in der Nähe des Campingplatzes Wachenheim gibt es eine zweite Stelle, auf der die Überquerung der Fahrbahn vielen Kröten zum Verhängnis wird: vor dem Kurpfalzpark, aus Richtung Lindenberg kommend. „Da das für die Wachenheimer ziemlich weit entfernt ist, hab ich mir das selbst einmal angeschaut“, erzählt er. Und er stellte fest: Auch dort zeigt sich ein trauriges Bild. Angezogen von Teichen im Kurpfalz-Park machten viele Amphibien sich auf den Weg, passierten die Straße – und gerieten unter die Räder.

Kohl war samstags und sonntags in den späten Abendstunden, zwischen 21 und 23 Uhr, vor Ort und konnte feststellen: „Trotz Sperrung passierten am Samstag in zweieinhalb Stunden neun Fahrzeuge die Straße, am Sonntag in 90 Minuten sechs weitere.“ Die Folge seien unzählige tote Erdkröten und streng geschützte Feuersalamander.

„Sperrung nicht gesehen“

Mit einigen Fahrern habe er sprechen können, berichtet Kohl. „Viele gaben an, die Sperrung nachts gar nicht wahrgenommen zu haben“, sagt er. In der Tat sei die Beschilderung alles andere als deutlich. Zum einen folge auf das Schild am Ortsausgang Lindenbergs mit dem Hinweis „Zufahrt bis Silbertal frei“ kein zweites Schild, das den Beginn der gesperrten Strecke markiere. Zum anderen habe die Akku-Warnleuchte am Samstag überhaupt nicht funktioniert und am Sonntag nur schwach geglimmt.

Der Nabu hat die Ergebnisse seiner Beobachtungen bei Wachenheim hochgerechnet und ist auf 3000 bis 4000 getötete Tiere pro Saison gekommen, vor allem Erdkröten und Feuersalamander, die streng geschützt sind. Kohl hofft nun, dass die Behörden die Kritik aufgreifen und reagieren. Um die Akzeptanz der Sperrung zu erhöhen, wäre es aus seiner Sicht beispielsweise überlegenswert, den Beginn auf 21 Uhr nach hinten zu verschieben. Das käme den Pendlern entgegen, und die Wanderungen setzten meist erst nach 21 Uhr ein, argumentiert er.

Die Kreisverwaltung hatte allerdings auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt, dass mit dem Nabu bereits mehrfach über die Art der Sperrung gesprochen worden sei. Umsetzbare und finanzierbare Alternativen zur jetzigen Regelung sehe man nicht.

Die Kreisstraße 16 zwischen Lindenberg und Wachenheim ist seit 20. Februar und voraussichtlich noch bis Ende März oder Anfang April gesperrt. Hintergrund ist, dass es zwischen Lindenberg und Wachenheim eines der bedeutendsten Amphibienvorkommen in Rheinland-Pfalz gibt. Besonders gefährdet sind Grasfrösche, Feuersalamander und Erdkröten.