Auf der Pflanzenbörse im April in Lambrecht finden Setzlinge, Stecklinge und Kräuter ein neues Zuhause. Wer dabei sein will, kann sich bereits anmelden.

Die Pflanzenbörse „Pflanze sucht Garten“ ist für Hobbygärtner die Möglichkeit, überschüssige Setzlinge, Ableger und Stecklinge mit anderen zu tauschen oder zu verkaufen. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 19. April, von 10 Uhr bis 14 Uhr auf dem Gelände des Awo-Seniorenhauses in Lambrecht statt. Organisiert wird die Börse von der Naturfreunde Ortsgruppe Lambrecht (AG Natur und Umwelt).

Die Idee hinter der Pflanzenbörse ist laut den Veranstaltern, eine Plattform für Hobbygärtner zu schaffen, die bei der Anzucht von Gemüse, Blumen und Kräutern oft mehr Pflanzen ziehen, als sie selbst verwenden können. Außer dem Pflanzentausch gibt es für die Besucher auch regionale Produkte, darunter Kräuterprodukte und Honig vom Imker sowie Tipps rund um das Thema Garten.

Interessierte Gärtner können sich bereits jetzt für einen kostenlosen Stand anmelden, um ihre Pflanzen anzubieten. Die Pflanzenbörse soll nicht nur den Austausch fördern, sondern auch die Freude am Gärtnern und die Vernetzung unter Gleichgesinnten stärken.

Weitere Informationen zur Anmeldung können bei Petra Knoll unter der Telefonnummer 06325 980655 oder per E-Mail an petra.knoll@t-online.de eingeholt werden. Details zur Veranstaltung finden sich außerdem auf der Website der Naturfreunde Lambrecht unter www.naturfreunde-lambrecht.de.