Die protestantische Pauluskirche in Hambach hat am Sonntag einen besonderen Gottesdienst erlebt. Der neue Taufstein wurde eingeweiht. Das Projekt blickt auf eine besondere Geschichte zurück.

1958 wurde die Pauluskirche erbaut. Von Anfang an gab es keinen Taufstein, erzählt Pfarrer Oliver Jaehn. Daher freute sich die protestantische Gemeinde, dass die Konfirmanden 1964 eine Taufschale spendeten. Die stand seither bei Taufen auf dem Altar und sonst im Schrank.

In der Kirche wurde trotzdem immer überlegt, ob man nicht doch einen Taufstein anschaffen wolle. 2021 kam Bewegung in das Thema. Die Gemeinde trauerte um die verstorbene Ehrenpresbyterin Gerlinde Brand. „Ihr war der Taufstein ein Herzensanliegen und hat in ihrem Testament hinterlassen, dass wir eine Summe als zweckgebunde Spende für einen Taufstein bekommen“, so Jaehn. „Und danach haben wir uns auf den Weg gemacht und geschaut, wie wir das Projekt realisieren können.“

Zur Gestaltung baten die Hambacher eine Expertin der Landeskirche um Rat. „Sie kam in die Kirche und meinte direkt: was mit Glas.“ Und so kam es jetzt auch. Die Gemeinde beauftragte den Neustadter Wolfgang Helfferich. Er hat vier Glassäulen zu einem Kreuz angeordnet, auf dem sich oben eine blaue Glasplatte befindet. „Und darauf kommt die in den 60er-Jahren gespendete Taufschale“, sagt Jaehn. Er freut sich über dieses „besondere Ensemble“. Wichtig: Der Taufstein ist mobil und kann verschoben werden, wenn in der Kirche ein Konzert stattfindet.