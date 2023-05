Taufe neu entdecken, das hatte sich der protestantische Kirchenbezirk Neustadt schon im vergangenen Jahr auf die Fahne geschrieben und deshalb zu besonderen Taufaktionen eingeladen. 2023 setzt er ein zweites Mal an, diesmal am 25. Juni und an fünf Orten. So feiern die Kirchengemeinden Edenkoben, Lachen-Speyerdorf, Maikammer und Hambach im Hambacher Schwimmbad einen Gottesdienst als Tauf- und Tauferinnerungsfest. Lambrecht-Lindenberg, Elmsteiner Tal und Weidenthal-Frankenstein-Neidenfels haben sich dazu den Helmbachweiher ausgesucht. Haardt, Martin-Luther-Kirche und Stiftskirche Neustadt sowie Gimmeldingen mit Mußbach sind bei der Armbad-Kneipp-Quelle im Wald. Auch in Hassloch wird ein Tauffest vorbereitet. Laut Dekan Andreas Rummel ist jeder Täufling willkommen, unabhängig vom Alter.