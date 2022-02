Einer 19-Jährigen ist es am Freitag zum Verhängnis geworden, dass sie ihren Rucksack auf der Kundentoilette einer Buchhandlung in der Neustadter Kellereistraße vergessen hatte. Zwischen 11 und 12 Uhr ließ sie den Rucksack dort liegen. Als sie dies bemerkte und zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel von einem oder einer Unbekannten gestohlen worden war. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06321 854-0 entgegen oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.