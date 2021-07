Als Pianistin ist Tatjana Geiger, die Leiterin der Haßlocher Musikschule, derzeit bei der Kabarettrevue „Tanz auf dem Vulkan“ des „Theaters im Hof“ zu erleben (wir berichteten hier), als Organistin und Cembalistin stellt sie sich parallel dazu wieder einmal am Freitag, 9. Juli, um 19 Uhr beim nächsten Benefizkonzert der Haßlocher Turm-Initiative in der Christuskirche vor. Zusammen mit ihrem Kollegen Wolfgang Singer und der Haßlocher Gymnasiastin und Orgelschülerin Emilia Dyrko (wir berichten hier) präsentiert sie unter dem Titel „Die Königin und ihr Gefolge“ Orgelsolo- und -kammermusikwerke vom italienischen Barock bis zur Moderne. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen dem Projekt zugute, den Turmraum der Christuskirche in seinen früheren Zustand zu versetzen.