Das Quintett will die Aufmerksamkeit nutzen und aufzeigen, wie vielfältig das „Instrument des Jahre“ ist.

Das Akkordeon ist „Instrument des Jahres“: Vier der fünf Mitglieder des Neustadter Ensembles „Tasta(r)tur“ begleitet es allerdings fast schon ihr ganzes Leben. Nur die dritte Stimme Cécile Wilbert kam erst relativ spät „auf den Trichter“. Alle zusammen wollen nun jedoch die Aufmerksamkeit nutzen und zeigen, wie vielfältig ihr Instrument ist.

Über die Auszeichnung für „ihr Instrument“ freuen sich alle Mitglieder des Akkordeon-Quintetts. „Viele bringen das Akkordeon nur mit Unterhaltungs- und Tanzmusik in Verbindung, das ist aber die einzige Musik, die wir gerade nicht spielen“, sagt Karl-Heinz Hey, der bei dem Ensemble die vierte Stimme spielt. Das Akkordeon sei äußerst breit einsetzbar, man könne mit ihm Klassik, Jazz, Weltmusik, avantgardistische Musik, Tango, Klezmer, Volksmusik, Rock und noch einiges mehr spielen, sagt Silvia Helbach, die an der Staatlichen Musikhochschule in Trossingen unter anderem Akkordeon studiert und viele Jahre als Musiklehrerin gearbeitet hat. Sie ist die musikalische Leiterin von „Tasta(r)tur“.

Die Arrangements schreibt Bernd Benker, der ebenfalls Musik mit Schwerpunkt Akkordeon studiert und auch einige Jahre als Akkordeonlehrer gearbeitet hat, dann aber aus finanziellen Gründen in die Computerbranche wechselte. Zu „Tasta(r)tur“ gehört zudem noch Christel Laffay, die die zweite Stimme spielt und ebenso wie Helbach, Hey und Benker im früher recht bekannten Neustadter „Akkordeonorchester Weinbiet“ aktiv war. Zu diesem waren sie durch Heinrich Wörner gekommen, in dessen Musikschule sie alle Akkordeonunterricht hatten.

Für ihr Instrument haben sich viele früher richtiggehend geschämt

Er sei zehn Jahre alt gewesen, als er mit dem Unterricht begonnen hat, erinnert sich der heute 74-jährige Benker. Für ein Klavier habe die Familie kein Geld und keinen Platz gehabt, deshalb sei die Wahl auf das Akkordeon gefallen. „Mein Vater wollte, dass ich Akkordeon lerne“, erzählt Hey. Der habe selbst Schlagzeug gespielt und sei mit einem Akkordeonisten als Duo aufgetreten. Schlagzeug hat Hey aber später auch noch gelernt.

Zwar gab es Zeiten, in denen jeder der vier langjährigen Akkordeonisten nicht gespielt hat, aber ganz aufhören, das wollte keiner. Obwohl das Instrument nie besonders angesagt war. Wenn früher jemand gefragt habe, was er spiele, habe er Schlagzeug gesagt, Akkordeon habe den Ruf gehabt altbacken zu sein, berichtet Hey. In jungen Jahren „habe ich mich geschämt zu sagen, dass ich Akkordeon spiele“, räumt auch Laffay unumwunden ein. „Ich habe immer gesagt, ich spiele Klavier“, ergänzt Helbach. Was nicht gelogen war. In der Volksschule musste sie Blockflöte lernen. Nachdem eine Lehrerin zu ihrem Vater sagte, das Mädchen solle Musikunterricht bekommen, habe der Vater dafür gesorgt, dass sie mehrere Instrumente lernte, das Kirchenmusikalische Seminar besuchte und in mehreren Orchestern spielte. Das Musik-Studium war die logische Folge.

Mit der Zeit haben alle aus unterschiedlichen Gründen beim „Akkordeonorchester Weinbiet“ aufgehört und sich teils aus den Augen verloren. Als dieses 2004 dann aufgelöst wurde, habe Hilde Haffa beschlossen, mit Mitgliedern ein neues Ensemble zu gründen. Helbach war von Beginn an dabei und übernahm die erste Stimme. Hey erzählt, dass Haffa auch ihn gefragt habe, ob er mitmachen wolle. Doch er habe zu dieser Zeit die „Singende Elf“ bei ihren Auftritten als Schlagzeuger begleitet und deshalb keine Zeit gehabt. Später wurde er erneut gefragt und sagte zu.

Im Lauf der Zeit gab es einige Umbesetzungen, Ursache seien meist Alter oder Krankheit gewesen. Mit der Zeit bildete sich die heutige Mann- und Frauschaft heraus. Der Name der Gruppe war aber von Anfang „Tasta(r)tur“, wobei das R in der Klammer sowie das U als Versalien gesetzt sind. Die Schreibweise sei eine Zusammensetzung aus mehreren Worten, erklären Helbach und Benker. Tast seien die ersten vier Buchstaben des Wortes Tasten, Art ist englisch und bedeutet Kunst und Ur seien die ersten beiden Buchstaben des Wortes Urzeiten, und so lange kenne man sich.

Jedes Jahr ein ganz neues Konzertprogramm

Helbach erzählt, dass die Musiker erst ausschließlich aus Freude am gemeinsamen Spielen einmal pro Woche ganz privat geprobt hätten. „Doch irgendwann kam der Wunsch auf, auch vor Publikum zu spielen.“ Seitdem werde jährlich ein Programm einstudiert, mit dem man dann einige Male an verschiedenen Orten auftrete, meist bei Benefizkonzerten. „So können wir mit dem, was wir gern machen, andere unterstützen, zudem hat das den Vorteil, dass wir nicht Veranstalter sein müssen“, sagt Helbach. Manchmal spiele man auch bei Gottesdiensten oder bei privaten Veranstaltungen. Und Hey und Helbach treten zudem auch noch als Duo auf.

So vielfältig wie das Instrument ist das Repertoire von „Tasta(r)tur“. „In einem Jahr haben wir uns auf Tango konzentriert und ein Tangokonzert einstudiert, in einem anderen war es Klezmer“, nennt Helbach zwei Beispiele. Entschieden, was man spiele, werde immer gemeinsam. Auf Wunsch von Helbach wagte sich das Ensemble im vergangenen Jahr an die nicht einfachen Kompositionen des polnischen „Motion-Trios“, einem der Leuchttürme der europäischen Akkordeon-Szene. In dessen Eigenkompositionen verbinden sich Klassik, Jazz, Rock und Balkanmusik. „Wir haben lange daran genagt“, verrät Laffay, dass die Proben fordernd waren.

Es gilt das Motto: „Man wächst mit den Aufgaben“

Durch ein Konzert in der Alten Winzinger Kirche war Cécile Wilbert einige Jahr zuvor zu „Tasta(r)tur“ gekommen. „Ich hatte vorher nicht gewusst, was man mit dem Akkordeon alles spielen kann. Die Musik hat mich so begeistert, dass ich es unbedingt lernen wollte“, erzählt sie. Als sie erfuhr, was ein Akkordeon kostet, sei sie allerdings ganz schön erschrocken. Schließlich habe sie günstig ein Anfängerinstrument erwerben können. Ein Jahr lang habe sie sich ohne großen Erfolg daran abgemüht, lacht sie. Der habe sich erst eingestellt, nachdem sie Unterricht bei Silvia Halbach nahm. Als die sie dann irgendwann gefragt habe, ob sie bei „Tasta(r)tur“ mitmachen wolle, „habe ich nicht geglaubt, dass ich das kann, aber man wächst mit seinen Aufgaben“. Aktuell bereiten die fünf nun ein Konzertprogramm vor, mit dem sie über das Akkordeon informieren und zeigen wollen, wie vielfältig das Instrument ist – damit sich noch mehr so wie Cécile Wilbert davon begeistern lassen.