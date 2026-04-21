Bei „Taste the Trends“ am 25. April soll die Neustadter Innenstadt wieder zur Genussmeile werden: 17 Winzer bieten Weinproben in Geschäften, dazu gibt es ein Rahmenprogramm.

Die Neustadter Innenstadt soll am Samstag, 25. April, erneut zur Einkaufsmeile in Kombination mit Genuss werden. Das Citymanagement lädt gemeinsam mit Einzelhandel und regionalen Weinbaubetrieben zur zweiten Auflage von „Taste the Trends – Dein Einkauf. Dein Genuss. Deine Innenstadt.“ ein.

Von 11 bis 16 Uhr präsentieren 17 Winzerinnen und Winzer ihre Weine direkt in teilnehmenden Geschäften. Besucher können die Angebote des Einzelhandels mit Weinproben verbinden und mit den Erzeugern ins Gespräch kommen. Ziel ist es, die Innenstadt als Ort für Begegnung und regionalen Genuss erlebbar zu machen.

Das Konzept setzt auf ein offenes Format ohne Eintritt. Die Weinproben werden direkt bei den Winzern vor Ort angeboten und individuell abgerechnet. Gäste können so ihre eigene Route durch die Innenstadt zusammenstellen und das Angebot flexibel nutzen.

Verbindung von Handel und Weinbau stärken

Ergänzt wird die Veranstaltung durch ein Rahmenprogramm in der Fußgängerzone. Geplant sind unter anderem Live-Zeichnungen des Cartoonisten Steffen Boiselle, Auftritte eines Clowns und Zauberers sowie ein Kreativangebot eines Keramikmalstudios. Für die musikalische Begleitung sorgt ein Duo zur Mittagszeit. Zudem gibt es ein Kinderprogramm, das parallel im Büro des Citymanagements angeboten wird.

Mit der Veranstaltung wollen die Organisatoren die Verbindung von Handel und regionalem Weinbau stärken und die Innenstadt beleben. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Format zahlreiche Besucher angezogen.

Weitere Informationen gibt es beim Citymanagement Neustadt unter Telefon 06321 855-5000 oder per E-Mail an citymanagement@neustadt.eu.