Zwei ältere Neustadterinnen sind vergangenen Samstag Opfer von Taschendieben geworden. Laut Polizeibericht kaufte eine 74-Jährige zwischen 12 und 12.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße ein. In dieser Zeit stahl eine unbekannte Person den Geldbeutel aus der Handtasche, die die Frau direkt am Körper getragen hatte. Eine 77-Jährige war zwischen 12.20 und 12.50 Uhr in einem Discounter in der Talstraße unterwegs. An der Kasse bemerkte sie, dass aus ihrer Handtasche die Geldbörse gestohlen worden war. Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.