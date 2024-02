Am Samstagnachmittag ist eine Seniorin in der Neustadter Fußgängerzone bestohlen worden. Nach Polizeiangaben war die 85-Jährige gegen 16 Uhr in der Hauptstraße zu Fuß unterwegs. Ihren Rucksack samt Geldbeutel trug sie demnach eng am Körper. Im nächsten Geschäft merkte sie an der Kasse, dass die Geldbörse nicht mehr da war. Der Sachschaden liegt bei 250 Euro. Die Polizei weist in dem Zusammenhang noch mal darauf hin, Wertsachen in einer Handtasche mit der Verschlussseite zum Körper zu tragen. Noch besser sind laut Polizei verschiedene, verschlossene Innentaschen. Zudem sollte man nur so viel Bargeld und Zahlungskarten dabei haben wie nötig und besonders im Gedränge auf seine Taschen achten.

Mehr Tipps zum polizeilichen Konzept gegen Taschendiebstähle lesen Sie hier.