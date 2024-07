In Neustadt waren am Wochenende Taschendiebe unterwegs. Am Freitag traf es einen 63-jährigen Mann. Gegen 14.30 Uhr stellte er fest, dass beim Einkaufen in der Fußgängerzone seine Geldbörse aus seinem Rucksack gestohlen worden ist. Der Geldbeutel befand sich in einem geschlossenen Fach des Rucksacks. Er enthielt Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich sowie Kreditkarten und den Führerschein. Außerdem wurde eine 19-Jährige am Samstag bei der Jakobuskerwe in Hambach das Opfer von Taschendieben. Die Frau meldete gegen 21.50 Uhr, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen worden ist. Wenig später wurde der Geldbeutel auf der Dienststelle als Fundsache abgegeben. Es fehlte lediglich das Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Hinweise von Zeugen: Telefon 06321 8540.