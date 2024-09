Am Samstag um die Mittagszeit wollte ein 57-jähriger Haßlocher in der Rosenstraße lediglich etwas in seinem Haus holen und legte seine Umhängetasche auf den Beifahrersitz seines Fahrzeuges. Er hatte jedoch vergessen, die Fenster des Autos zu schließen. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass die Tasche samt Geldbörse und Handy gestohlen worden war. Mit Hilfe seines Sohnes konnte der Geschädigte den Standort des Handys in der Tannenstraße orten. In einer offenstehenden Garage fanden sie die Umhängetasche. Es fehlten nur 140 Euro Bargeld aus der Geldbörse. Die Geldbörse und das Mobiltelefon befanden sich noch in der Tasche. Eine Nachbarin beschrieb einen verdächtigen Mann, den sie kurz zuvor mit einer Umhängetasche an der Garage sah. Er sei 30 bis 40 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug eine dunkle Weste mit blauer Jeans. Er war in Begleitung eines Kindes zu Fuß und eines Kindes im Kinderwagen. Hinweise von Zeugen an die Polizei: Telefon 06324 9330.