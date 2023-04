Nach der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst rechnet die Stadt Neustadt mit Mehrausgaben von rund 1,9 Millionen Euro im laufenden Jahr. Diese Kosten entstehen aufgrund der geplanten Sonderzahlungen für die knapp 900 städtische Tarifbeschäftigten der Stadtverwaltung, wie es auf RHEINPFALZ-Anfrage hieß. Die Auswirkungen der geplanten Tariferhöhungen für 2024 würden noch berechnet.

Die Einigung sieht unter anderem steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro in mehreren Stufen von Juli 2023 bis Februar 2024 vor. 1240 Euro davon sollen bereits in diesem Juni fließen, weitere 220 Euro dann jeweils in den Monaten von Juli bis Februar 2024. Ab März 2024 soll es dann als Lohnplus einen Sockelbetrag von 200 Euro brutto sowie anschließend 5,5 Prozent mehr geben.

Angesichts der Mehrbelastungen des städtischen Haushalt will die Stadt nicht ausschließen, dass Gebühren oder kommunale Steuern erhöht werden müssen, um die Mehrausgaben auszugleichen. Das sei insbesondere wegen der Vorgabe des Landes, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ohne Alternative. Allerdings hofft auch die Stadt Neustadt darauf, dass die höheren Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung vom Land berücksichtig werden. Sprich: Das Land soll jene Mittel erhöhen, die es den Kommunen zur Verfügung stellt. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen werde zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden, also Landkreistag, Städtetag sowie Gemeinde- und Städtebund, besprochen.