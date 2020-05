Die Targobank ist in Neustadt weiter auf Wachstumskurs. Sie betreut von der Filiale am Kartoffelmarkt aus 4400 Kunden und 1100 Girokonten.

Insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten konnte das Geldinstitut nach eigenen Angaben deutliche Zuwächse verzeichnen. So hat die Filiale in Neustadt zum Stichtag 31. Dezember Konsumentenkredite über 22,5 Millionen Euro vergeben – ein Plus von rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Die Nachfrage nach Finanzierungslösungen bewegte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter auf sehr hohem Niveau“, sagt der Neustadter Filialleiter David Hochmuth. Auch das Angebot für Geschäftskunden an der Weinstraße sei 2019 insgesamt merklich ausgebaut worden.

Festgelder gefragt

Ungeachtet der auch 2019 anhaltenden Niedrigzinsphase stiegen die Spareinlagen in Neustadt um 30 Prozent auf 500.000 Euro. Das Volumen der Tagesgelder wuchs um 19 Prozent auf 4,5 Millionen Euro. In Festgeldern hatten die Kunden in Neustadt 4,6 Millionen Euro angelegt – ein Zuwachs von 24 Prozent.

„Alternative Anlageformen waren im vergangenen Jahr stark nachgefragt. In Neustadt konnten wir unser Depotvolumen um 34 Prozent auf 17,6 Millionen Euro ausbauen“, sagt David Hochmuth. Insbesondere Sparpläne waren im vergangen Jahr eine bei den Kunden besonders beliebte Produktgattung. „Zudem konnten wir feststellen, dass die Nachfrage nach grünen und nachhaltigen Fonds angezogen hat – unser Angebot in diesem Bereich haben wir deshalb deutlich ausgebaut“, so Hochmuth.

Seit 2014 in Neustadt

Die Filiale ist trotz der Corona-Pandemie geöffnet. „Gesundheitsschutz hatte und hat für uns oberste Priorität. Deshalb haben wir den physischen Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern frühzeitig auf ein Minimum reduziert. Auch zukünftig werden wir unseren Geschäftsbetrieb mit strengen Hygienemaßnahmen begleiten“, so Hochmuth.

Die Targobank kam 2014 nach Neustadt. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus der 1935 gegründeten Düsseldorfer Kundenkreditbank, die unter der Abkürzung KKB bekannt war. Von 1991 bis 2010 hieß das Institut Citibank und gehörte zur amerikanischen Citigroup. 2008 übernahm die französische Genossenschaftsbank Crédit Mutuel die Deutschland-Gruppe mit 7500 Mitarbeitern und 350 Standorten in 200 Städten.