Die Targobank in Neustadt blickt „trotz der andauernden Ausnahmesituation auf ein erfolgreiches Jahr zurück“, teilt die Bank mit. „War der Start ins Jahr 2021 noch stark von der Pandemie belastet, erholte sich die Geschäftstätigkeit ab der Jahresmitte in breitem Umfang“, so Stephan Schulz, Filialleiter in Neustadt. Das Kreditvolumen belief sich auf rund 29 Millionen Euro – ein Plus von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch das Wertpapiergeschäft habe für einen kräftigen Anstieg des Depotvolumens auf 29 Millionen Euro gesorgt, einer Steigerung von 25 Prozent. Zu beobachten sei ein steigendes Interesse an nachhaltigen Fonds. In Neustadt betreute die Targobank zum 31. Dezember 4600 Kunden.