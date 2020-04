Was tun, wenn das Tanzbein juckt, die entsprechenden Angebote momentan aber nicht stattfinden dürfen? Jessica Bertram und Timo Breurer haben mit ihrer „Tanzmanufaktur“ den Sprung nach vorne gemacht und bieten nicht nur für Mitglieder Online-Kurse an.

„Wir haben sonntags davon erfahren, dass wir ab dem nächsten Morgen nicht mehr öffnen dürfen“, erinnert sich Jessica Bertram an den Tag Mitte März. Als das Coronavirus näher kam, hatten sie und ihr Partner Timo Breurer bereits die Hygienemaßnahmen in der „Tanzmanufaktur“ angepasst, direkt am Eingang etwa die Möglichkeit geboten, sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Doch dann mussten sie sich innerhalb von nicht einmal zwölf Stunden etwas einfallen lassen.

Noch an jenem Sonntagabend fand sich das Team der „Tanzmanufaktur“ zur Krisenbesprechung ein. Den ersten Ideen folgten dann umgehend Taten. „Wir wollten weitertanzen und unser Angebot online zur Verfügung stellen. Also haben wir direkt mal die ganze Nacht durchgedreht“, so Bertram. Ob Standard, Latein, Salsa, Hip-Hop, Zumba oder Schülerkurs: „Uns war wichtig, dass unsere Kunden neu Gelerntes trotz geschlossener Türen weiterentwickeln und gleichzeitig Altbekanntes nicht vergessen“, betont die Tanzschulinhaberin.

Choreographie für Küche und Wohnzimmer

Also schnappte sich das Team ein Smartphone, stellte die vorhandene Beleuchtung bereit und machte sich mit einer Schnittsoftware vertraut. „Eine der größten Herausforderungen war dann aber, den Tanzunterricht eben nicht nur für unsere großen Säle, sondern für das Wohnzimmer oder die Küche passend zu machen“, erzählt Bertram lachend. Auch das habe dann aber geklappt.

Ein weiterer, aber nicht zu unterschätzender Stein im Weg: die Auslastung von Internet und Wlan. „Es kostete uns manchmal eine halbe Stunde, bis wir ein Fünf-Minuten-Video auf unsere Plattform hochgeladen hatten“, so Bertram. Inzwischen habe ein Bekannter mit Zugang zu großer Bandbreite ausgeholfen.

Viele bekunden Solidarität

Gut 150 „Online Lessons“, wie Bertram und Breurer sie genannt haben, stehen Kunden der „Tanzmanufaktur“ schon zur Verfügung. Und die Resonanz sei bislang überwältigend, sagen beide. Egal ob via Facebook, Instagram oder per E-Mail: Viele Freunde und Kunden hätten ihre Solidarität bekundet. Das seien zum Teil sehr emotionale Nachrichten gewesen: dass das Tanzen ihnen so fehle, aber auch Erklärungen, den Mitgliedsbeitrag auch in der jetzigen Situation weiter zu bezahlen, sagt Bertram.

Genauso zeige sich die „Tanzmanufaktur aber flexibel, wenn eine alleinerziehende Mutter den Beitrag nicht mehr stemmen könne. „Der familiäre Gedanke ist uns sehr wichtig, und der Zusammenhalt fast noch größer geworden als je zuvor“, so die Inhaberin.

Preis für die meisten Klicks

Im Gegenzug haben sich Bertram und ihr Team einen kleinen Bonus einfallen lassen. Neben dem Angebot für zahlende Mitglieder auf der Homepage gibt es regelmäßig auch „Dance challenges“ für zu Hause. „In den Videos bei Facebook und Instagram stellen wir einen Teil einer bestimmten Choreographie vor, den es zu ergänzen gilt“, erklärt der Tanzprofi. Wer das Ergebnis dann mit anderen teile und die meisten Klicks erhalte, gewinne einen Preis.

Für die Zeit nach der Corona-Krise will die „Tanzmanufaktur“ ihr Onlineangebot zu einem gewissen Grad aufrecht erhalten. „Wir hoffen, dass die Leute auch wieder zum gemeinsamen Tanzen kommen“, so Bertram. Das sei einfach menschlicher.