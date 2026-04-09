Wo früher selbstverständlich getanzt wurde, sind heute viele Tanzlokale verschwunden. Ein Pfälzer Paar setzt dem etwas entgegen. Dabei geht es um mehr als nur ums Tanzen.

Wer an einem Freitagabend die Treppe hinauf in den Festsaal der Gaststätte des Winzervereins in Deidesheim steigt, wird schon am Eingang begrüßt – zunächst von einem Foto. Auf einem Aufsteller lächelt das Team von Vioma den Gästen entgegen und weist den Weg zum Tanzabend. Vioma, das sind Violeta Hillebrand und Manfred Albert. Im Saal empfangen die beiden Speyerer ihre Gäste dann persönlich.

Es ist kurz nach 18 Uhr. Disco-Lichter tauchen den Raum in bunte Farben, auf den Tischen stehen große Kerzenleuchter, dazu Süßigkeiten und kleine Snacks. „Es soll gemütlich sein wie zu Hause“, sagt Violeta. Das Du ist hier selbstverständlich, die Atmosphäre von Anfang an offen und familiär. Nach und nach trudeln die Gäste ein. Viele werden mit Namen und Umarmung begrüßt. Dazu gibt es ein Glas Sekt. „Wir legen großen Wert auf die Begrüßung und das Persönliche“, sagt die 55-Jährige. „Ich kenne fast alle Gäste mit Namen. Und wenn man sie noch nicht kennt, dann lernt man sie kennen.“ Niemand solle sich fremd fühlen. Deshalb geht sie auf die Menschen zu, spricht mit ihnen und bindet sie ein.

Langjährige Erfahrung als DJ

Neben der Gästebetreuung kümmert sich die Pfälzerin bei Vioma um Planung und Dekoration. Ihr Partner Manfred ist für die Musik zuständig. Der 64-Jährige steht seit fast fünf Jahrzehnten hinter dem DJ-Pult. „Die letzten 20 Jahre mache ich das professionell“, sagt er. Als DJ ist er schon weit herumgekommen und hat in den unterschiedlichsten Tanzlokalen und Veranstaltungsorten aufgelegt.

„Es gibt leider nicht mehr so viele Tanzlokale“, bedauert Violeta. Vor allem nach Corona hätten viele kleinere Locations schließen müssen, etwa das Datscha in Offenbach oder das Baccara in Bad Dürkheim. Daraus sei die Idee entstanden, selbst Tanzveranstaltungen auf die Beine zu stellen und die Tradition lebendig zu halten. „Wir kennen aufgrund unserer langjährigen Erfahrung viele Menschen und bringen Leute zusammen, etwa Tanzlehrer und Tanzwillige“, sagt Manfred.

Vom Discofox bis zum Walzer

Die passende Location für ihr Konzept haben sie in Deidesheim gefunden. Jeden Freitag und jeden zweiten Sonntag lädt Vioma in die Gaststätte des Winzervereins ein – freitags zur Tanzparty, sonntags zum Tanznachmittag. „Für uns ist die Location der Jackpot“, sagt Manfred. Vor allem der Tanzboden, das gastronomische Angebot und die verschiedenen Räumlichkeiten vom Gewölbekeller bis zum Festsaal seien für sie ein Glücksfall.

In erster Linie gehe es bei den Tanzveranstaltungen um den Spaß, sagen die Gastgeber. Foto: Lara Kauffmann

Wer sich auf dem Parkett noch unsicher fühlt oder Schritte auffrischen möchte, kann jeweils eine Stunde vor Beginn einen Tanzkurs besuchen. „Der Spaß soll im Vordergrund stehen, egal ob man Fortgeschrittener oder Anfänger ist. Es soll sich jeder wohlfühlen“, erklärt Violeta.

Der Spaß steht auch für Tanzlehrer Peter mit seiner Partnerin Marion im Vordergrund. Er unterrichtet seit 30 Jahren und ist Teil des Vioma-Teams. Die Kurse laufen jeweils über zwei Einheiten à eine Stunde, „damit die Leute einen Einblick und Lust auf mehr bekommen“, sagt er. Getanzt werden unter anderem Rumba, Cha-Cha-Cha, Bachata, Discofox, Wiener Walzer und langsamer Walzer. Das Besondere für ihn sei die Atmosphäre. „Hier wird viel Liebe, Wertschätzung und Respekt ausgestrahlt. Die Leute, die hierherkommen, freuen sich, wenn sie mit warmem Herz empfangen werden“, sagt er. Er selbst habe Violeta und Manfred über ihre Veranstaltungen kennengelernt und wurde so vom Gast zum Tanzlehrer. Genau auf solche Synergieeffekte setzt auch das Konzept von Vioma.

Beim Tanzen zueinander gefunden

Denn die Tanzveranstaltungen sind nur ein Teil des Angebots. Die beiden Speyerer planen und organisieren auch Hochzeiten, Firmenevents und private Feiern. „Wenn die Leute unsere Tanzveranstaltungen besuchen, können sie sich schon einmal einen Eindruck davon machen, ob ihnen unser Stil, unsere Deko, unsere Musik gefallen und ob das Zwischenmenschliche passt“, erklärt Manfred.

Dass sich unter den tanzbegeisterten Gästen auch potenzielle Brautpaare befinden, ist nicht unwahrscheinlich. Acht Paare hätten auf ihren Veranstaltungen bereits zueinander gefunden. Und auch wer noch nicht den passenden Partner gefunden hat, bleibt nicht allein. Dafür sorgen die Gastgeber und bei Bedarf auch ein Taxitänzer, also ein Tänzer, der bei Damenüberschuss einspringt.

Dass man keinen festen Partner braucht, um hier regelmäßig herzukommen, bestätigt auch Angela aus Neustadt, die fast bei jeder Veranstaltung dabei ist. „Das ist mein zweites Wohnzimmer hier“, sagt sie. Sie schätzt die familiäre Atmosphäre, die Location und den „tollen Tanzboden“. Und, so Angela, man lerne immer wieder nette neue Menschen kennen.

Auch Violeta und Manfred selbst haben sich in einem Tanzlokal kennengelernt. „Ich war schon immer tanzbegeistert und eine kleine Discomaus“, sagt die Pfälzerin, die bis zur Gründung von Vioma Filialleiterin eines Juweliers in Speyer war. Vor rund 25 Jahren sahen sich die beiden zum ersten Mal in der Disco, lernten sich kurz kennen und trafen sich Jahre später wieder. Vor siebeneinhalb Jahren habe es dann gefunkt. Seitdem leben die beiden gemeinsam in der Domstadt.

Info

Die Tanzpartys finden jeden Freitag ab 19 Uhr in der Gaststätte des Winzervereins in Deidesheim statt, der Tanzkurs beginnt jeweils um 18 Uhr. An jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat gibt es zudem einen Tanznachmittag. Der Tanzkurs startet um 15 Uhr, der Tanztee um 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am 11. Juli ist ab 17 Uhr eine White-Night-Party geplant. Karten können im Vorverkauf telefonisch unter 0176 56887731 bestellt werden. Weitere Infos unter www.vioma-events.de.