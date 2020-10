Sophie Schütz und Eugen Plotnikov, erfolgreiches Tanzpaar des TSC Saltatio im TV Mußbach, hat jetzt von Oberbürgermeister Marc Weigel die Sportplakette der Stadt Neustadt erhalten. Es ist die höchste Auszeichnung der Stadt für aktive Sportler, informiert die Stadtverwaltung.

Viel Erfahrung und eine große Portion Motivation sind die Zutaten für das Erfolgsrezept der beiden Mußbacher. Das Paar trainiert seit mehr als zwölf Jahre gemeinsam, seit vielen Jahren zunächst bei den Amateuren. Im Sommer 2019 entschieden sich die Mußbacher dazu, in die Profiliga zu wechseln. Dort setzten Plotnikov und Schütz ihre Erfolge fort. Sie holten einen Rheinland-Pfalz-Titel und belegten bei den deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr in Dresden in der Disziplin Latein Platz zwei. Anschließend wurden sie in der Disziplin „Show Dance“ deutsche Meister.

„Wir bringen viel Erfahrung mit, waren aber von unserem Erfolg etwas überrascht“, erzählt die Lehramtsstudentin. „Wir haben nun eine besondere Verantwortung, sind auch ein Vorbild für junge Tänzerinnen und Tänzer. Und das motiviert uns natürlich zusätzlich“, fügt ihr Lebensgefährte, der als Optiker arbeitet, hinzu.

Gerne hätte Oberbürgermeister Marc Weigel die Tänzer bei der im März geplanten Sportlerehrung im Saalbau ausgezeichnet. Bei diesem Anlass wären rund 150 weitere Sportler geehrt worden. Die Veranstaltung hatte aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Die Athleten hatten ihre Auszeichnungen per Post erhalten. Da die Sportplakette der Stadt in diesem Jahr nur einmal verliehen wurde, ehrte Oberbürgermeister Marc Weigel Sophie Schütz und Eugen Plotnikov persönlich.

Auch das junge Tanzpaar ist derzeit von den Corona-bedingten Einschränkungen betroffen. Weltranglistenturniere oder Meisterschaften finden seit dem Ausbruch der Pandemie nicht statt.