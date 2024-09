Viele Elmsteiner wollen einkaufen, ohne kilometerweit mit dem Auto fahren zu müssen.

Tante Emma ist längst Geschichte, Tante Enso ist die Zukunft. Für Elmstein ist das eine sehr gute Nachricht: Endlich werden sich die 4300 Bürger der Waldgemeinde wieder in einem Einkaufsmarkt vor Ort versorgen können. Etwas Geduld müssen sie freilich noch aufbringen, denn ein gutes Jahr wird es sicherlich noch dauern, bis der Tante-Enso-Laden öffnen wird. Dass es in relativ kurzer Zeit gelungen ist, sogar weit mehr als die notwendigen 400 Mitglieder der Genossenschaft zu werben, zeigt zweierlei: Zum einen funktioniert die Dorfgemeinschaft, weil sich so viele für das Projekt eingesetzt haben. Zum anderen besteht ein großer Bedarf für eine Einkaufsmöglichkeit, ohne kilometerweit mit dem Auto fahren zu müssen. Das lässt die berechtigte Hoffnung zu, dass sich Tante Enso in Elmstein etablieren wird.