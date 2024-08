Elmsteins Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk informiert am Dienstag, 3. September, über Möglichkeiten und Vorteile des täglichen Lebensmittel-Einkaufs in dem geplanten Tante-Enso-Laden.

Tante-Enso-Laden heißt das Zauberwort, das die Versorgung und den täglichen Lebensmittel-Einkauf in der Gemeinde Elmstein und im Elmsteiner Tal in Zukunft deutlich verbessern und dauerhaft sichern soll. „Einkaufen wann, wo und wie du willst: Direkt in deiner Filiale vor Ort oder im Online-Shop“ lautet das Konzept der Bremer Macher des Start-ups Myenso, Thorsten Bausch und Norbert Hegmann. Der Tante-Enso-Laden verbindet, so Elmsteins Ortsbürger meister Rene Verdaasdonk (SPD), die Vorteile des legendären Tante-Emma-Ladens mit denen eines modernen Online-Supermarkts.

Am Dienstag will der Ortschef zusammen mit dem Beigeordneten Stefan Kobel (CDU), der den Anstoß zur Bewerbung um einen Tante-Enso-Laden gab, darüber informieren, wie das Konzept funktioniert und für die Beteiligung an einer zu gründenden Genossenschaft werben. Denn damit der Laden tatsächlich kommt, müssen bis Ende September mindestens 400 Bürgerinnen und Bürger einen Genossenschaftsanteil von mindestens 100 Euro erwerben.

Bisher gibt es bundesweit etwa 50 Tante-Enso-Läden. Laut Unternehmen sollen es bis Ende des Jahres 100 werden. Beim Einkauf arbeitet es mit der Firma Rewe zusammen.

Termin

Dienstag, 3. September, 19 Uhr, Heinrich-Weintz-Schule.